Akana 350 000 pohari e romane shkolune chavorenge ano Helsingborg

I Helsingborg kommun chinavi o kontrakti so hine la e romane organizatsia Vorta drom.

Akija detsizia andjape ko 24-to novembi palo odova so i gazeta expressen shunjacerdja so e o sherutno ko Vorta drom lelja kotor ki romani krizi, so dji akana nane nisavo bevis, nisavo dokaz aso odova.