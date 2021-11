Albumaktuella artisten från Piteå fokuserar på att inte oroa sig

Albumaktuella artisten och producenten Nordmark från Piteå är Veckans färsking med låten Got No Worries där han gästas av Jelly Crystal.

Got No Worries är senaste singeln från albumet Bury Them All som släpps 5 november, där Nordmark gästas av artister som bland annat Jenny Wilson, Familjen, Jelly Crystal och Grant.