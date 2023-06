Äldre man försvunnen – sökinsats pågår

En man i 75-årsåldern försvann på måndagsförmiddagen i Öxabäck i mark. Och under kvällen inleddes en stor sökinsats som pågick under natten, med många resursers och polisen sökte även med helikopter, utan resultat, och sökandet väntas fortsätta under tisdagen. Frida Nygård P4 Sjuhärad. Foto: Joakim Eriksson