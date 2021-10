Alfredo Jaars pristagarutställning på Hasselblad center

Titel: Whispers and Cries

Konstnär/fotograf: Alfredo Jaar, Hasselbladpristagare 2020

Var: Hasselbad Center i Göteborg

Pågår: till den 23 januari

Det första verket på utställningen är en ljuslåda och en trave affischer med skriften "You do not take a photograph, you make it". Läs bilderna du omges av och sammanhanget de visas i, är Alfredo Jaars uppmaning mellan raderna. Och han fortsätter sen i sin utställning att praktisera det här citatet av fotografen Ansel Adams i de tre verk som följer

Som i hans analys av Newsweeks förstasidor under folkmordet i Rwanda. Jag blir inte överraskad att det tog fem månader innan ett av världens ledande nyhetsmagasin hade en förstasida om det, för sådant händer hela tiden. Men genom att lyfta in den här frågan i konstrummet och analytiskt visa på Newsweeks försummelse så är frågan förevigad på ett sätt som inte går att bortförklara.

Men det verk i utställningen som verkligen drabbar mig känslomässigt är Alfredo Jaars hyllning till fotojournalisten Koen Wessing från Nederländerna. Wessing hade bara med sig två rullar film för att skildra Sandinistupproret i Nicaragua. Ändå har han lyckats fånga allt som går att förmedla om våld och smärta i enbart sju utvalda bildrutor ur de här två enda filmrullarna. De berättar om mordet på en fattig lantbrukare och hans sörjande döttrar. Det är samma smärta som i Goyas krigsetsningar. Installationen med de svarta rummen fyller så gott som hela Hasselblad center.

Så vad Alfredo Jaar tycker är viktigast kanske jag inte behöver formuleras mer än så.

Cecilia Blomberg

cecilia.blomberg@sverigesradio.se