Ali Abassi prisad för tuffa filmprojektet: Om det bara blivit prutt – jag hade dött

Bästa film: Holy spider - Ali Abbasi

Bästa regi: Emily – Frances O´Connor

Bästa debut: Autobiografy - Makbul Mubarak

Bästa manus: Beautiful Beings - Guðmundur Arnar Guðmundsson

Bästa kvinnliga skådespelare: Anabelle Lengronne - Mor och Son

Bästa manliga skådespelare: Mehdi Bajestani - Holy Spider

Bästa dokumentar: All the Beauty and the Bloodshed - Laura Poitras

Bästa kortfilm: File - Sonia K. Hadad

Det internationella filmkritikerpriset FIPRESCI

Bästa film: World War III, Houman Seyyedi