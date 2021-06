Alla 349 ledamöter kallade till riksdagen – “Olustigt”

Riksdagen ställs inför en särskild utmaning på måndagens misstroendeomröstning när alla ledamöter samlas på plats för första gången sen coronapandemin bröt ut. En av dem Centerpartistiska riksdagsledamoten Anders Åkesson från Kalmar.

– Nu ska vi hux flux vara 349 stycken som sitter axel vid axel ryckta ur våra sociala bubblor så givet det i övrigt onödiga med denna förtroendeomröstning så känns det givetvis tveksamt och olustigt.

Under hela pandemin har bara 55 ledamöter åt gången varit i kammaren, men ändå har det gått att fatta beslut. En misstroendeomröstning, däremot, kräver att alla som vill rösta för ett misstroende är på plats och ser till att det blir de 175 röster som krävs. Det jämna parlamentariska läget gör att Miljöpartiets gruppledare i riksdagen Annika Hirvonen är orolig för att ledamöter med sjukdomssymptom kommer dit i ett läge där de egentligen borde stanna hemma.

– Det är just för att det är så mycket som står på spel som jag är orolig för att den här frågan måste ställas.

Claes Mårtensson som är biträdande riksdagsdirektör säger att de vidtagit flera smittskyddsåtgärder inför måndagen också ifall sjuka ledamöter trots gällande rekommendationer ändå väljer att infinna sig.

– Vilket vi inte kan hindra och talmannen inte kan hindra. Till exempel kommer vi att se till att ledamöterna som annars skulle sitta i karantän går in en särskild väg och ut en särskild väg, att de bara kommer vara närvarande under själva omröstningen och att de också ska bära det vi kallar ansiktsmask under tiden den korta tid de befinner sig inne i salen.