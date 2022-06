Alliansens tidsbegränsade sjukförsäkring fungerade inte

Projektledaren Johan Mellberg säger att många snabbt blev sjukskrivna igen.



– Efter de första tre månaderna så ser vi att av de som utförsäkrades, en väldigt stor andel av dem, återvände till sjukförsäkringen. Tolkningen är ju att den bortre tidsgränsen inte var så värst effektiv när det gäller att få tillbaka långtidssjukskrivna i arbete.



2008 införde Alliansen en bortre tidsgräns i sjukförsäkringen som innebar att sjuka människor blev utförsäkrade efter två och ett halvt år. Tanken var att tre månader utan sjukpenning skulle öka människors drivkraft att börja jobba. Tidsgränsen fick skarp kritik och kallades t ex. för stupstocken och de rödgröna avskaffade den 2016.

Och nu konstaterar Inspektionen för Socialförsäkringen, ISF, att i snitt 80 procent av de som utförsäkrades snabbt kom tillbaka till sjukförsäkringen. Och det var inte så att resten började jobba, säger projektledaren Johan Mellberg.

– Dels så ser vi att det sker ett ökat uttag av pension, en del fortsätter i arbetsmarknadspolitiska program, och en del går över i ekonomiskt bistånd. Och så finns det också självklart en grupp som går tillbaka i arbete.



Rapporten visar inte hur många som började jobba, men att deras inkomster var betydligt lägre än före sjukskrivningen. Sämst gick det för de heltidssjukskrivna. I den gruppen tjänade man i snitt 4200 kronor i månaden tre år efter utförsäkring. För de deltidssjukskrivna var motsvarande siffra 15 400 kronor. Enligt rapporten fungerade inte den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen.



– Dels kan det vara som så att personerna som ingår i den här gruppen helt enkelt är så pass sjuka att den här typen av insatser inte biter, men det kan också vara som så att den bortre tidsgränsen var svagt utformad.



Brister i utformningen av den bortre tidsgränsen kan t ex. handla om att den kom för sent i sjukskrivningen. Och de borgerliga partierna som vill återinföra den bortre tidsgränsen, t ex. Moderaterna, behöver enligt Johan Mellberg både undersöka i vilken utsträckning långtidssjukskrivna kan jobba och fundera över tidsgränsen ska utformas.



– Man ska inte återinföra samma tidsgräns och förvänta sig ett annat resultat.