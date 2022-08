Allt färre vårdplatser per invånare – länet näst sämst i landet

Antalet disponibla vårdplatser i slutenvården i Region Jämtland Härjedalen har sjunkit stadigt de senaste 20 åren. Under denna mandatperiod har de minskat 10 procent i relation till antalet invånare, från 1,90 platser per 1000 invånare år 2019 till 1,71 platser per 1000 invånare år 2021.

Källa: Kolada