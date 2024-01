Alma: Phare si te arakhes pomoc vasho minoritet stres

I Alma Djafic Fehratovic si jekh terni romni katra o Malmö savi so kotar peski ekspirentsa phenel so nane lokhe te arakhes jekh kompotentno psykologo kana kames te vakeres katar o minoritet stres.

Jekh rodljaripe kaj so kerdas o Malmö universitet thaj Romskt informations- och kunskapscenter ano Malmö sikavel kaj so katar o 10 puclje djene 7 garavena so von si roma kana rodena buti, khera vaj sascarimasko azhutimo/sjukvård.

I Alma dureder phenel so voj sar master studenti ki rättssociologi isila baro interesi vasho minoritet stres thaj so akate mangela te aven maj but studije thaj vi te zorarel pes o djanglipe mashkar savorende so keren buti kadalesa.