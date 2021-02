Amanda Gorman intervjuad i Time magazine – av Michelle Obama

Med sin dikt "The Hill We Climb" blev det litterära stjärnskottet Amanda Gorman den yngsta poeten som någonsin läst sin poesi under en presidentinstallation.

Barack Obama, Oprah Winfrey och Hillary Clinton jublade över hennes insats.

I Washington Post skrev Georgetown-professorn Seth Perlow att Gorman lyckades bättre än de flesta poeter brukar göra vid en installation, både när det kommer till texten, men kanske särskilt med sin levande leverans.

Men alla var inte lika imponerade.

I brittiska The Spectator gör journalisten Melanie McDonagh en lång analys av dikten, där hon kommer fram till att om man bortser från sättet som den lästes upp på, blir det tydligt att The Hill We Climb är rätt så kass poesi. Hon fick medhåll av Expressens kulturredaktör Victor Malm i Kulturnyheterna:

– Det var ganska många banaliteter om demokratin och ljuset som besegrat mörker. Som en lovsång till USA som vi har hört tusen gånger, säger Victor Malm.

Imponerande eller kass? Hon toppar i alla fall redan Amazons bokförsälkningslistor, med böcker som inte ens givits ut än.

Men det är inte slut där. När ett av världens största tv-evenemang, Superbowl, skulle inledas fick Amanda Gorman läsa en ny dikt. Den här gången för för att hedra tre vardagshjältar.

Och i veckans nummer av ansedda Time Magazine är Amanda Gorman både på omslaget och blir intervjuad i långform av den tidigare presidentfrun Michelle Obama. Ett samtal om svarta konstnärer och rasism i 20-talets USA.

Bokförlaget Polaris meddelade nyligen att de ska ge ut Amanda Gormans kommande diktsamlingar på svenska.

Om poesin i slutändan tjänar på uppmärksamheten får vi nog vänta och se, men klart är att få poeter genom historien haft en sådan här stark strålkastare riktad mot sig, redan innan de flesta av oss kunnat läsa deras ord tryckta på papper.