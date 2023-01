Amerikanskt doftande hiphop från Karlskrona utmanar på veckans Topplistan

Karlskronafödde Jakob Wolke har skapat hiphop i flera år nu under namnet Ezion.

Han hämtar sin inspiration från amerikanska rappare som Kendrick Lamar, Eminen och Lil Wayne.

Drivkraften bakom artisteriet har varit kärleken till det engelska språket och ordförrådet.

Veckans topplista

1. A.K & The Brotherhood - My Old Ways

2. Paleville Sounds - Mercy Lights

3. Anna Sarafian - Jag tänker låta hjärtat rymma

Utmanare:

4. Ezion - Make The Best Of It

Vill du rösta? Gör såhär!

Du röstar på den låt du vill ska placera sig högst på nästa veckas Topplista. Det går att rösta 7 gånger varje vecka.

Varje samtal kostar 1 krona + operatörsavgift och det går att rösta fram till midnatt på onsdag. Det finns en maxgräns för hur länge man kan ligga på listan, tio veckor.

Vill du också vara med på Topplistan? Skicka in ditt bidrag här!