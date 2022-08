Andy and the Rockets är vinnare av P4 Nästa 2022

Till slut blev det alltså Andy and the Rockets med låten ”The Day Our Music Died” som vann tävlingen och lyssnarnas hjärtan. Bandet vann P4 Dalarnas lokala final och kommer nu att kunna höras regelbundet i P4.

Andy and The Rockets består av Andreas Forslund (sång), Robin Lagerqvist (Gitarr), Filip Westgärds (bas) och Robin Lagerqvist (trummor, precussion).

P4 Nästa 2022

P4 Nästas riksfinal sändes live från Västerås konserthus där de åtta finalisterna framförde sina låtar för publik. Programledare var Titti Schultz och Fredrik Birging.

Andy and the Rockets är ett rockband från Dalarna, med ett sound som kombinerar nutidens rock med klassisk Rock’n’Roll. Bandet inspireras av legender som Elvis Presley, Johnny Cash och Rolling Stones, men influeras också av band som Guns’n’Roses, Mötley Crüe och Airbourne.

Det här är P4 Nästa

P4 Nästa är P4:s rikstäckande musiktävling för nyskriven och nyinspelad musik. Den vänder sig till både nya och etablerade låtskrivare och artister från hela Sverige. Under våren och sommaren genomför de 25 lokala P4-kanalerna sina lokala finaler av P4 Nästa där sedan åtta artister tas ut till riksfinalen.

I juryn för P4 Nästas riksfinal sitter Rita Jernquist, Germund Stenhag, Michael Cederberg och juryns ordförande Maths Broborg.