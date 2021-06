Ångermanlandspar döms för sexbrott mot sina barn

Pappan döms av Ångermanlands tingsrätt till fängelse i ett år och fem månader för att ha misshandlat sina barn under nära tre och ett halvt år, och under två år ha förgripit sig sexuellt på samtliga fyra barn. Mamman döms till fyra månaders fängelse för att ha misshandlat barnen under två år.

Föräldrarna nekar till brott och hävdar att deras äldsta dotter, i dag i 20-årsåldern, har hittat på brotten och övertalat sina syskon att ljuga. Tingsrätten anser dock att alla syskonen är trovärdiga om vad som hänt.