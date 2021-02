Ani DiFranco gör lättlyssnad aktivistpop för medelålders revolutionärer

Ani diFranco vill göra gott.

Hon vill att vi ska se klass, kön och politik - som sina bästa dagar gör slagfärdig aktivism man kan dansa till och sina sämsta dagar är synnerligen beskäftig.

"Revolutionary Love" är hennes 22:a studioalbum sen debuten som 20-åring 1990 och det säger något om den furiositet med vilken DiFranco ger ut musik

Åren med Trump som president borde kanske ha gjort just henne ännu mera furiös, men det är inte vad vi hittar på "Revolutionary Love".

Det här är lättlyssnad aktivist-pop för den medelålders revolutionären.

Hon kräver ett nära lyssnande - och har gjort musik av "when they go low - we go high och plattan växer med varje lyssning - och jag går från att undra om hon inte vågar lita på sina låtar - till att höra de små små skiftningarna och det långsamma bygget.

Ani DiFranco sjunger bättre än nånsin och med "Revolutionary Love" kan hon nog faktiskt göra gott.