– Det är jättesvårt för dem. Jag ligger flera steg före, före banken, före polisen och så vidare, men jag underskattar inte dem. Det gör jag aldrig. Jag vet att jag kan åka dit, att den risken finns, men den är inte så stor, säger "Anja".



"Anja" heter egentligen något annat, och vi har bytt ut hennes röst. Mot anonymitet berättar hon hur hon levt på att manipulera, lura och utpressa män på miljontals kronor under de senaste tolv åren. När Kaliber tar del av kontoutdragen från flera olika konton som hon har i både stora och mindre banker ser vi att summor på upp till hundra tusen och ibland mer har satts in kontinuerligt på hennes konton under åren. Samtidigt som "Anja" inte har någon registrerad inkomst. Vad Kaliber kan se har bara en av bankerna där hon haft konton vid ett tillfälle under de senaste tolv åren ställt frågor om hennes transaktioner nöjt sig med påhittade svar och sedan låtit henne fortsätta använda kontot. Kaliber har sökt banken som valt att inte svara på frågor.



Björn Sidenhjärta, förundersökningsledare vid bedrägerigruppen i Polisregion Mitt, säger att han varje vecka får in anmälningar från bedrägerioffer som bland annat lurats på pengar där det är tydligt att bankerna har brustit i sitt arbete att upptäcka misstänkta transaktioner när summor på flera miljoner kronor satts in på privatpersoners konton som annars inte har större transaktioner, detta utan att banker reagerat och anmält det som avvikande.



– De ärenden som vi hanterar, så ser vi varje vecka skrämmande exempel på bristerna i kontrollen av var pengarna kommer ifrån, säger Björn Sidenhjärta.



Ralf Bagner är pressansvarig på Swedbank, en annan bank där "Anja" haft konton:



– Vi investerar enormt mycket pengar för att ska skydda våra kunder, men också för att försäkra oss om att våra system inte används som verktyg av kriminella.



Hur tänker du på att ni trots det används av kriminella för deras aktiviteter?



– Som jag sa, så är det ju så att banker har ju lagkrav på sig för att förhindra den här typen av brottslighet. Ekonomisk brottslighet är ju ett samhällsproblem som långt ifrån bara drabbar bankerna. Vi tar det här på allra största allvar och fortsätter att arbeta med att förebygga det, säger Ralf Bagner.