Anställda kräver att Astra Zenecas ledning fördömer Rysslands krig

På Astra Zeneca finns en grupp med runt 300 medarbetare som under fjolåret började pressa bolagets ledning, bland annat har de skickat en lista med krav till ledningen.

De anställda som riktar kritik mot ledningen tycker inte att Astra Zenecas senaste uttalande tar tillräckligt tydlig ställning, exempelvis menar de källor Ekot talat med att rubriken ”Our actions in response to the Russia-Ukraine war”, får det att låta som att det finns två krigförande parter.