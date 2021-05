Ansträngt läge i covid-vården vid krigsfronten

– Den gamle mannen, hade en häst och en ko. I december fick jag covid, dog nästan, så jag ringde slaktaren och han kom hit och tog hästen och kon.



Ivan har bott länge i byn Kodema som ligger några kilometer från frontlinjen i östra Ukraina. OM man ska dö tar man ansvar för livskamraterna, hästen och kon, tänkte han.

Ödet ville annat, nu är Ivan frisk.



– Jag kan inte leva utan häst, en gammal man gråter utan sin häst, säger Ivan.



Kodema är en liten by, läkare kommer på besök, men det finns en sjuksyster.

I Ukraina har enligt myndigheterna mer än 2 miljoner människor smittats och snart 50 000 har dött, men siffrorna antas vara mycket högre.



I det regionala centrumet Kramatorsk i östra Ukraina, med mer än 300 000 invånare, är Pavel Vinnik läkare på sjukhus nummer 3, han säger att pressen på sjukvården är enorm.



– Det är inte så svårt att flytta patienterna, men det finns inga platser på sjukhusen, alla sängar är fulla, säger Pavel Vinnik. Sjuka försöker man flytta till andra städer som Konstantinivka och Pokrovsk.



Vi pratar med flera längs med frontlinjen som under det senaste året blivit rejält sjuka i covid. De visste att det inte plats på sjukhuset, så de valde att bara stanna hemma.

Natalja Gontjarova är vice chefsläkare på sjukhus nummer tre i Kramatorsk.



– I vår stad upplever vi just nu den tredje vågen av coronan och det är mycket svårare än förut och fler människor har blivit sjuka, säger hon.