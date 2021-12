Årets mest spelade låtar 2021

Årets mest spelade låtar i P3 under 2021

1. Zara Larsson – Look What You’ve Done

2. Veronica Maggio – Se Mig

3. Doja Cat & SZA – Kiss Me More

4. A36 – Samma gamla vanliga

5. Swedish House Mafia & 070 Shake & Ty Dolla $ign – Lifetime

6. Ed Sheeran – Bad Habits

7. The Kid Laroi & Justin Bieber – Stay

8. Molly Sandén – Nån annan nu

9. Olivia Rodrigo – Drivers license

10. Justin Bieber & Daniel Caesar & Giveon – Peaches

11. Miriam Bryant & Viktor Leksell – Tystnar i luren

12. Sabina Ddumba – Damn Good Woman

13. Fred again.. & The Blessed Madonna – Marea ( We’ve Lost Dancing)

14. Kiddo – My 100

15. Bad Bunny & Jhay Cortez – Dákiti

16. Foo Fighters – Waiting On A War

17. Olivia Rodrigo – Good 4 U

18. Easy Life – Skeletons

19. Lorde - Solar Power

20. Silk Sonic – Leave The Door Open

21. Lil Nas X & Jack Harlow – Industry Baby

22. Lil Nas X – Montero (Call Me By Your Name)

23. Regard & Troye Sivan & Tate McRae – You

24. Miley Cyrus & Dua Lipa – Prisoner

25. Daniela Rathana & Oskar Linnros – Testamente

26. Timbuktu – Dumba Nengue

27. Silk Sonic – Skate

28. Seinabo Sey & Hannes – Rom-Com

29. Cardi B – Up

30. Nea & Shy Martin – No Regrets

31. Dua Lipa – We’re Good

32. Coldplay & BTS – My Universe

33. Sam Fender – Seventeen Going Under

34. Lil Tjay & 6LACK – Calling My Phone

35. Felicia Takman – Vit månad

36. The Weeknd – Take My Breath

37. Girl In Red – Serotonin

38. Mabel – Let Them Know

39. Mona Masrour – 2 steg

40. Markus Krunegård – Sentimental Attack

41. Justin Bieber – Anyone

42. Benjamin Ingrosso – Smile

43. Coldplay – Higher Power

44. Molly Sandén – Vi ska aldrig gå hem

45. Veronica Maggio – Varsomhelst/Närsomhelst

46. Galantis & JVKE – Dandelion

47. Swedish House Mafia & The Weeknd – Moth To A Flame

48. CKay – Love Nwantiti (Ah Ah Ah)

49. NEIKED & Mae Muller & Polo G – Better Days

50. Miss Li – Utan dig