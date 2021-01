Arlo Parks pop föder hopp för 2021

"Collapsed in sunbeams" är ett album där berättelserna står i centrum och de litterära referenserna är många.

Det är inte bara så att albumets titel är plockad från strof i en Zadie Smith-roman, det kan också vara så att svartsjukan Arlo Parks känner när kompisen hon är kär i träffar en kille formuleras med orden "du läser Sylvia Plath för honom, det trodde jag var våran grej".

Och det är inte bara referenser till Plath och Twin Peaks som tar mig tillbaka till ett tidigt 90-tal. Även musikaliskt är det nämligen i det årtiondet de soul-jazziga popmelodierna rör sig och Parks är bara en i raden unga artister som inspireras där just nu.

Men 20-åriga Arlo Parks är ändå väldigt här och nu och har mot sin vilja fått den där stämpeln av att vara en generationsröst, och kanske får hon delvis skylla sig lite själv när hon döpte sin första EP till "Super Sad Generation".

Psykisk ohälsa är ett tema som går som en röd tråd genom flera låtar, "Black dog" är till och med skriven direkt till en deprimerad kompis.

"Sometimes it seems like you won't survive this.

And honestly it's terrifying"

Vid de första lyssningarna tänker jag att texterna och berättelserna får ta väl mycket plats, på bekostnad av musiken. Men sen kommer jag på mig själv med att nynna på de fjäderlätta melodierna. Lika smittsamma som Arlo Parks vilja att gjuta något slags hopp i världen, vintern 2021.