Arrangör om deltagandet under Världens barn-loppet: "Känns jättefint"

Under söndagen var det dags för Världens barn-loppet i Kalmar där alla som vill kan ta sig fram på valfritt sätt till förmån för Radiohjälpens insamling till Världens barn.

Calle Nilsson från Högby IF var en av personerna som var med och arrangerade loppet. Han berättar att det var många som hade anmält sig och att ett par hundra anmälningar kom in under det senaste dygnet.

Abdul Rahman Ahmadi förberedde sig inför loppet och var lite nervös inför starten men berättade att han hade joggat mycket innan.

– Det känns bra och kul att vara med på något när man vet att det är för en god gärning, säger Amanda Svensson som deltog i loppet.