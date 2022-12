Årskrönika: "Ett ovanligt starkt litteraturår"

"Tråkigt är just vad jag har haft varenda ledig stund den senaste månaden." Så skrev Svenska Dagbladets Björn Werner, efter att ha varit med och utsett årets Augustpristagare. Och så var årets hetsigaste - och spydigaste - litteraturdebatt i gång.

Särskilt kategorisk var han mot svensk samtida poesi. Han somnade när han läste de två nominerade diktsamlingarna, avslöjade han och fick många att både försvara valen och ifrågasätta hans kompetens som läsare.

Själv tror jag snarast att Björn Werner lider av koncentrationssvårigheter, och sällar mig därmed till de kritiker som han i sitt svar kallade för "ett bröl från döende dinosaurier".

Fast jag tänker att fokusproblem numera gäller betydligt fler av oss än bara Werner. "Tiktoktålamod", som en kollega så träffsäkert sammanfattade det nyligen.



Det är väl lika dinosaureaktigt att vara för positiv. Men jag tycker att 2022 bjöd på inte bara debatter som efter en första suck, faktiskt släppte fram en hel del intressanta åsikter, utan också en ovanligt stark utgivning, med just några av Augustböckerna, som pristagaren "Detaljerna" av Ia Genberg och "Ixelles" av Johannes Anyuru som några av höjdpunkterna. Och Karolina Ramqvists "Bröd och mjölk" och Sara Gordans "Natten". Listan kan bli lång...



Augustdebatten följde på årets sårigaste, den om Sara Meidells bok "Ut ur min kropp", där hon berättar om sin anorexia.

Ett reklamblad för anorexi, varnade en kritiker. Svältbibel, en annan. Det var en svajig strid som i sina bästa stunder ställde frågor om litteraturens eventuella gränser och ansvar.



Och så Nobelpriset, som i år gick till en betydligt mer väntad författare än 2021.

Många glada utrop, och Akademien slapp en debatt som den kring Peter Handke. Men det fick vissa att ifrågasätta om det är litteratur Annie Ernaux sysslar med. En enkel gissning är att kritiken också beror på hennes kön. Hon är den första franska kvinnan efter fjorton män att få priset. Det var på tiden alltså.



Till sist, debatten som rörde sig i det mest brinnande: I och med Rysslands invasion i Ukraina har frågan väckts hur vi ska förhålla oss till rysk litteratur. Bör Dostojevskij och hans kollegor också bojkottas? Diskussionen har bara inletts.

Kriget påverkade dessutom utgivningen i Sverige. Fördjupande böcker, som ukrainska Oksana Zabuzjkos rasande monologessä "Den längsta av resor", gavs raskt ut.



Att översatt litteratur är livsviktigt i krigstid bär vi med oss in i 2023.

Men också det självklara: Ska vi ta till oss allt från ukrainsk motståndspoesi till en Augustprisroman om livets detaljer krävs koncentration. I år och alla andra år.