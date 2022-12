Årskrönika: "Filmåret fångade känslan av förvirring och oro"

Slutet är oundvikligt. 80-talets gigantiska filmstjärnor är utrotningshotade. Strömningstjänster och social medier har fragmenterat tittandet och det är svårt för en skådespelare att få samma globala stjärnstatus via biograferna idag.

2022 var det inte på bio vi hade svårt att slita oss från Johnny Depp, utan i sociala medier, och på en digital rättegångskanal, där ett smutsigt drama om våld och förakt utspelade sig. Det var inte på bio vi om och om igen såg Will Smith ge Chris Rock en örfil.

Så när Ed Harris rollfigur i årets mest sedda film "Top Gun: Maverick" vill ersätta Tom Cruises rollfigur Maverick med drönare, är det svårt att tolka som annat än ett uttryck för att Harris och Cruise analoga Hollywood vet att de i stort sett redan är omsprungna. Till exempel av hårt formaterade digitala talangplantskolan Tiktok som varje dag alstrar nya stjärnor till film- och tv-branschen.

Filmkonsten är besatt av sin egen undergång. Men än lever liket och 2022 var ett bra år för långfilmen. De politiska omvälvningarna gjorde att situationen i Ukraina nådde en svensk publik, bland annat genom den suveräna dokumentären "Ett hus byggt av skärvor". På filmfestivalen i Cannes ställdes konflikten på sin spets med bojkottkrav på rysk film och ett extra fokus på den ukrainska, som av förklarliga skäl blivit mer dokumentär under året.

Även svensk film var mer internationell än på länge. I Tarik Salehs film "Boy from heaven" skildrades oheliga allianser mellan politik och religion i Egypten, och i Ruben Östlunds "Triangle of sadness" minglade en lika ohelig allians av ryska oligarker och brittiska vapentillverkare medan lyxjakten gick under.

Årets stora filmupplevelser har fångat den där känslan av förvirring och malande oro som året burit med sig. Det svårgripbara pangande ljudet som kvinnan i "Memoria" väcks av på morgnarna, de dödliga föremålen som trillar ner från himlen i "Nope" och föräldrarnas moralistiska svada i "Bad luck banging or loony porn".

Nästa år kryllar som vanligt av superhjältar, uppföljare och filmnostalgi. Men redan i januari också nästa års guldkorn: danska thrillern "Holy Spider" som utspelar sig i Iran.