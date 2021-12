1 Pig (Bio)

En film som ger sken av att vara en dussinfilm i hämndgenren där en enstöring ska söka rätt på sin kidnappade tryffelgris. Men istället får vi se hur man lever med sin sorg och hur man skakar döda minnen till liv. Nicolas Cage är enastående och så nedskruvad att vi knappt hör hans brustna viskningar.

2 Nomadland (Disney+/Hyrfilm)

En värdig skildring av människor i det amerikanska samhällets utkanter. Kombinationen av regissör Chloe Zhaos ömsinta blick och oöverträffade förmåga att fånga landskap på film gör Nomadland till en liten juvel bland årets bästa filmer.

3 Sound of metal (Amazon Prime Video/Hyrfilm)

Världen vänds upp och ner för en trummis när han förlorar hörseln. Sound of Metal handlar om ljud och inkapslande tystnad, men inte bara. Den handlar även om rädslan över att släppa taget om det man älskar, att göra sig sårbar, att bli något nytt eller förlora sig själv i det förflutna. Ett mästerverk i ljuddesign.

4 Bo Burnham: Inside (Netflix)

Bo Burnham har på något sätt samtidigt gjort den hittills enda riktigt bra pandemi-skildringen och årets bästa musikal? Instängd i ett litet rum skriver, sjunger, spelar och producerar han en komedispecial som rymmer stor ångest och massor av insikter. Skratt och panik!

5 Lovers rock (SVT Play)

Regissör Steve McQueen hade inte bara svensk premiär för en, två, tre, fyra, utan fem filmer i år. Small Axe-filmerna var olika inblickar i Londons västindiska community och den bästa av filmerna var Lovers Rock. Vi får vara flugor på väggen på en hemmafest där McQueen låter oss se, känna, andas och leva medan baktaktsmusiken dunkar i våra bröstkorgar.

6 Världens värsta människa (Bio)

En ung tjej i Oslo har svårt att veta vad hon vill bli. Världens värsta människa har från början en varm, komisk ironisk ton som så småningom går över i ett djupare allvar och i slutändan gör du det bra om du inte fäller en tår. Joachim Trier har gjort årets mänskligaste film.

7 Flykt (Hyrfilm)

En man som flytt till Danmark från Afghanistan berättar för första gången om sin flykt för en vän. Flykt är inte bara årets bästa dokumentär, den är också helt och hållet animerad. Precis som med de allra bästa animerade filmerna använder Flykt formen för att berätta sådant som annars hade varit omöjligt.

8 The power of the dog (Netflix)

Regissör Jane Campions westernfilm är kvävande och vacker och på kluriga sätt vänder och vrider hon på våra förväntningar om var berättelsen är på väg. Campion visar återigen att ingen är lika bra som henne på att peta hål på uppblåsta manliga egon. Ari Wegners foto och Johnny Greenwoods filmmusik är också bland årets bästa.

9 Dune (HBO Max)

Denis Villeneuve gjorde det. Han lyckades frammana Frank Herberts episka rymdepos ur tomma intet. Gigantiska sandormar, detaljrika utomjordiska kulturer och en flygande baron. Jag kände mig pytteliten och rymden var enorm. Precis som det ska vara.

10 Bad trip (Netflix)

Årets roligaste film spelades in bland folk som inte visste att de var med i den. Dolda kameran-idén med Bad Trip fungerar så bra eftersom vi får se vanligt folk göra sitt bästa för att rädda pinsamma eller svåra situationer. Se Bad Trip, skratta tills du gråter och få lite hopp om livet.

11 Old (Hyrfilm)

M Night Shyamalan börjar bli gammal. Men inte stoppar det honom från att göra årets bästa B-film, förklädd till A-film. Folk åldras för fort på en strand. Men M Night låter oss inte bara fnissa och fasas åt allt som går överstyr, han jobbar med några riktigt tunga existentiella frågor och är du tillräckligt med på noterna blir Old också riktigt drabbande.

12 Quo vadis Aida? (Cineasterna/Hyrfilm)

En bosnisk tolk jobbar in i det sista innan massakern i Srebrenica. Jasmila Zbanic har gjort en filmisk motsvarighet till en tickande bomb. Den tar oss ner på en mänsklig nivå och får oss att inse folkmordets mardrömslika förspel och efterspel. Otroligt stark prestation av Jasna Djuricic i huvudrollen.

13 Tryffeljägarna från Piemonte (Ej tillgänglig)

Äldre italienska män letar tryffel med sina trogna hundar. En vackert fotad dokumentärfilm som fångar ett anrikt yrke, men samtidigt visar vad som händer när kapitalismens krafter träder in. Lyckas med konststycket att vara rolig, sorglig och mysig på samma gång.

14 Summer of soul (Disney+)

Otroliga liveframträdanden från det som kallats för Black Woodstock. I Harlem hölls det 1969 stora utomhuskonserter med dåtidens stora namn inom soul, funk och gospemusik. Stevie Wonder är 19 år och otrolig. Mavis Staples sjunger Precious Lord Take My Hand med Mahalia Jackson. Nina Simone är som ingen annan. En lysande avvägd och perfekt klippt dokumentär.

15 The father (Hyrfilm)

En äldre man börjar förlora minnet och saker är inte längre som de ska. Ett genialiskt litet drama som ibland börjar tippa över mot thriller och som väcker stora tankar till liv. Anthony Hopkins i en av sina absolut starkaste rolltolkningar.

16 West side story (Bio)

Steven Spielberg alltså. Vilken kille? 45 år som filmskapare – ingen musikal. Sen gjorde han en ny version av en av tidernas mest hyllade musikaler, West Side Story. Och den blev hur magisk som helst.

17 Rättvisans ryttare (Comhem Play+/Hyrfilm)

Anders Thomas Jensen, Mads Mikkelsen och gänget är tillbaka med en ny svart komedi. Här är det sannolikhetslära och grov kriminalitet som blandas ihop i en riktig sörja. Stundtals beckmörkt men som alltid även roligt och riktigt känslosamt.

18 The Mitchells vs The Machines (Netflix)

Familjen Mitchell bråkar, åker på road trip och råkar hamna mitt i en robotapokalyps. En oväntat välskriven animerad film om den digitala klyftan mellan förändrar och barn. Innovativt animerad och fullproppad med skämt, roliga hundar och snapchat-filter.

19 David Byrnes: American utopia (Hyrfilm)

Spike Lee filmade David Byrnes musikföreställning American Utopia på Broadway. Och han lyckades fånga lekfull glädje, musikalisk magi och känslomässigt djup. Om Talking Heads-filmen Stop Making Sense är en av tidernas bästa konsertfilmer, är American Utopia inte många steg bakom.

20 The card counter (Ej tillgänglig)

The Card Counter handlar inte om kortspel. Den handlar snarare om att bära på en skuld. Att ha avtjänat ett fängelsestraff, men ändå inte kunna känna någon form av försoning. Oscar Isaac är fantastisk i huvudrollen och filmen är Paul Schrader när han är som bäst. Utmanande, ångestladdad och försiktigt trevande efter svar på omöjliga frågor.

21 The suicide squad (HBO Max)

22 Judas and the black Messiah (Hyrfilm)

23 En runda till (Comhem Play+/Hyrfilm)

24 Mangrove (SVT Play)

25 Never rarely sometimes always (Viaplay)

26 Minari (Hyrfilm)

27 The green knight (Köpfilm)

28 The wolf of snow hollow (Viaplay)

29 Lilla mamma (Bio)

30 Red white & blue (SVT Play)

31 First cow (Cineasterna/Mubi/Hyrfilm)

32 Relic (Cineasterna/Hyrfilm)

33 Titane (Cineasterna/Hyrfilm)

34 Education (SVT Play)

35 Passera (Netflix)

36 Shang-Chi & the legend of the ten rings (Disney+)

37 No time to die (Bio)

38 Tigrar (Hyrfilm)

39 The dig (Netflix)

40 Bergman island (Ej tillgänglig)

41 Possessor (Viaplay)

42 One night in Miami … (Ej tillgänglig)

43 Kamrater! (Cineasterna/Hyrfilm)

44 The last duel (Ej tillgänglig)

45 The man who sold his skin (Cineasterna/Hyrfilm)

46 Annette (Bio)

47 Promising young woman (Hyrfilm)

48 The french dispatch (Bio)

49 Pleasure (Bio)

50 Tick, tick … BOOM! (Netflix)

51 The climb (Viaplay)

52 In the heights (HBO Max/Hyrfilm)

53 The disciple (Netflix)

54 Sanna mödrar (Ej tillgänglig)

55 The velvet underground (Apple TV+)

56 I väntan på Jan Myrdals död (SVT Play)

57 The mole agent (SVT Play/Cineasterna/Hyrfilm)

58 Candyman (Hyrfilm)

59 Malignant (HBO Max/Hyrfilm)

60 The many saints of Newark (HBO Max/Hyrfilm)

61 Gagarine (Ej tillgänglig)

62 Luca (Disney+/Hyrfilm)

63 Charlatan (Cineasterna/Hyrfilm)

64 Knackningar (Hyrfilm)

65 Black widow (Disney+/Hyrfilm)

66 Godzilla vs Kong (HBO Max/Hyrfilm)

67 Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton (Bio)

68 Free guy (Disney+/Hyrfilm)

69 Zappa (SVT Play)

70 News of the world (Netflix)

71 No sudden move (HBO Max)

72 Apples (Ej tillgänglig)

73 Mama Weed (Bio)

74 Cruella (Disney+/Hyrfilm)

75 Undine (Cineasterna/Hyrfilm)

76 Alex Wheatle (SVT Play)

77 Raya and the last dragon (Disney+/Hyrfilm)

78 Eternals (Bio)

79 Army of the dead (Netflix)

80 Zack Snyders justice league (HBO Max/Hyrfilm)

81 Kajillionaire (Viaplay/Hyrfilm)

82 Coming 2 America (Amazon Prime Video)

83 Last might in Soho (Bio)

84 Fatherhood (Netflix)

85 Venom: Let there be carnage (Bio)

86 Prisoners of the Ghostland (Cineasterna/Hyrfilm)

87 Tove (Hyrfilm)

88 Summer of 85 (Hyrfilm)

89 Pretending I’m a superman: The THPS story (Cineasterna/Hyrfilm)

90 Suedi (Viaplay)

91 F9 (Hyrfilm)

92 Barb & Star go to vista Del Mar (Hyrfilm)

93 Jungle cruise (Disney+/Hyrfilm)

94 Red Notice (Netflix)

95 Wonder Woman 1984 (HBO Max/Hyrfilm)

96 Mortal kombat (HBO Max/Hyrfilm)

97 The United States vs Billie Holiday (Hyrfilm)

98 Bliss (Amazon Prime Video)

99 Cherry (Apple TV+)

100 Space jam: A new legacy (HBO Max/Hyrfilm)