Årskrönika: Från dystopiskt kontorsdrama till tårdrypande skilsmässa i tv-rutan

Ett dystopiskt kontorsdrama, en infekterad skilsmässa och ett mackhak på dekis sticker ut när Ylva Nilsson har tagit på sig den näst intill omöjliga uppgiften att summera det digra tv-året 2022.

En mästerlig balansakt mellan science fiction, komedi och skräck bjöd dystopiska kontorsdramat Severance på Apple TV+ i regi av Ben Stiller där änkemannen Mark och hans kollegor jobbar på ett företag som kirurgiskt separerar minnen mellan privatliv och arbete. En annan hyllad snackis till arbetsplats-serie är Disney Plus- pärlan The Bear om unga stjärnkocken Carmy som flyttar hem till Chicago för att överta sin döde brors smörgås-restaurang. Fine dining möter mackhak på dekis och får smaklökarna att darra av förtjusning.

Vi har också fått njuta superstjärnan Julia Roberts hjärtskärande tolkning av politikerhustrun och visselblåsaren Martha Mitchell eller "The mouth of the south" i Watergate-dramat Gaslit på Viaplay.

Här hemma briljerade Jonas Karlsson i en av tv-årets mest obehagliga rollprestationer som den diaboliske ridläraren i Nattryttarna på C-more och TV fyra.

Guldstjärna till årets uppföljare går till säsong tre av omistliga tårframkallande skilsmässodramat The Split med den oförlikneliga helt underbara Nicola Walker som advokaten Hanna Stern på svt. Se, gråt och njut!

Sist men inte minst sjukhusseriernas sjuhusserie detta år, förlossnings-dramat This is going to hurt med en fantastisk Ben Whishaw i huvudrollen på HBO max. Jag upptäckte den själv så här i elfte timmen, gör det du också! Men ta på handskar och skyddskläder, blod och andra kroppsvätskor lär skvätta.

Severance Apple TV+, The Bear Disney plus, Gaslit Viaplay, Nattryttarna C-More och TV4, The Split SVT, This is going to hurt HBO Max