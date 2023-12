Årskrönika: ”Litteraturåret var självupplevt”

- Jag vill tacka min mamma för att jag fick en så litterär uppväxt.

Ja, på Augustgalan tackade Andrev Walden sin mamma för att hans uppväxt gav honom material till vinnarromanen ”Jävla karlar”, som handlar om de sju pappor han hade under sju år.

Och det var lite typiskt. För litteraturåret 2023 var snarast ett frosseri i det egna livet än i fantasi.

Och det orsakade en hetsig debatt.

I don't want to know, jag vill inte veta, skrev Göteborgspostens kritiker Mikaela Blomqvist i en artikel. Hon tyckte, mycket enkelt sammanfattat, att allt fler svenska författare beter sig som om de ligger på divanen hos en psykolog och att deras böcker ofta är inåtvända och självupptagna.

Det ledde - naturligtvis - till en hel del sårade, ilskna svar. Men även en del sansade, som påpekade att det alltid handlar om hur det görs. De som kan omforma det egna livet till något större, skriver också stor litteratur.

Och just det bevisade många författare. Inte minst Agneta Pleijel med självbiografiska romanen ”Sniglar och snö”. Där hon kanske berättar mer än vissa vill veta, men framför det på en prosa i toppklass.

Det gör också Jonas Hassen Khemiri i kritikerrosade ”Systrarna”, som - precis som flera av årets böcker - skildrar relationen till en verklig pappa.

Men årets Nobelpristagare, norske Jon Fosse, var inte lika uttalat självbiografisk som förra årets pristagare Annie Ernaux. ”Jag skriver för att komma bort från mig själv”, sa han i SVT:s Nobelporträtt.

Så, återstår att se om 2024 ger oss mer av ren fiktion - och andra universum - än av verkligt levt liv.