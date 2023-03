Asarumsspelaren bevittnade otäcka skridskoolyckan på isen: Helt sjukt att vi inte har ambulanspersonal på plats

Hockeyspelaren Jenny Antonsson från Asarum blev ögonvittne på isen när en spelare från Luleå, Jenni Hiirikoski, fick halsen uppskuren på en motståndares skridsko under SM-finalen i söndags.

Antonsson stämmer nu in i kritiken som väckts över att det inte finns ambulanspersonal på plats under damernas matcher, som det finns under herrarnas.