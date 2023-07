Återhållen åtrå får texten att vibrera i Nina Bouraouis "Tillfredställelse"

Titel: Tillfredsställelse (Satisfaction)

Författare: Nina Bouraoui

Översättare: Maria Björkman

Sidor: 249

Nina Bouraoui rör sig alltid i en värld där gränser är ett flytande tillstånd. Det är påtagligt köttsligt med den algeriska solen som tynger dagarna och med de vackra medelhavskvällarna där den unga kvinnan Madame Akli flyter ut i en vindimma. Hon blickar mot himlen nedsjunken i en stol i sin beskyddande trädgård.

Att gå in i texten är att stiga in i en stämning och ett tillstånd via Madame Aklis sju hemliga skrivhäften. Hon är ensam och utlämnad i sitt hemland Algeriet.

Det franskalgeriska mötet placeras effektivt i 70-talet. Fransmännen är oönskade, få är kvar. Berättelsen är inte heller den vanliga kolonialhistorien - utan det handlar om hur kärlek förflyttar människor. Om att förälska sig i en vacker algerisk man på ett universitet i Frankrike och dras med i en fantasi som när livet tar form i det nya hemlandet är omöjlig att upprätthålla.

Rädslan hänger i luften. Hon är ingen här. Begäret fylls av erotisk längtan till en annan kvinna - också hon i ett blandäktenskap. Äktenskap mellan förrädare, som Bourraoui skriver.

Det är länge sedan jag läste en bok där återhållen åtrå får hela texten att vibrera. En hemlig havsvik, vatten och svettdroppar på naken hud. Barn på väg ur barndomen som också de bryter barriärer.

Ett år passerar och känslorna fyller sidorna medan Algeriets postkoloniala historia passerar förbi. Och sitt eget öde - det kan man inte riktig välja i Nina Bouraouis litterära värld.