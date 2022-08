På fredag är Kalmar läns bidrag Atron med och tävlar i riksfinalen av P4 Nästa med låten "They don't care about us now".

Bandet består av Morgan "Mojje" Milacki, Will Oaks och Martin Svensson – som har byggt om sitt gästhus i Timmernabben till en studio där gruppen har spelat in flera låtar.

– Det är svårt att ladda upp, alla är fantastiskt bra, säger Martin Svensson inför tävlingen.