Rockbandet Atron vinner P4 Nästas länsfinal igen, den här gången på Gotland, med låten America.

Förra året vann gruppen länsfinalen i Kalmar med låten They don't care about us now.

– Fantastiskt, jag finner inga ord, säger en av bandmedlemmarna, Mojje Milacki, till P4 Gotland.