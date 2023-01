Attacker möjligt svar på västs besked om stridsvagnar enligt bedömare

Flera städer i Ukraina utsattes under morgonen för ryska robotattacker. Sveriges Radios korrespondent befinner sig i Kiev där flyglarmen hörts under morgonen.

Det finns flera bedömare som tror att Tysklands beslut under onsdagen att skicka Leopardstridsvagnar till Ukraina är ett skäl till att den hårda attacken kommer just under torsdagen.