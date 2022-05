Bacon i drinken – så gör du de godaste drinkarna

Mocktails/Alkoholfria drinkar:

Bloody Marry:

1.5 dl grönsaksjuice/tomatjuice

2 cl citronjuice

Worcester sauce några stänk

Tabasco några stänk

1 tsk sellerisalt/Herbamare

1 vitlöksklyfta krossad

Svartpeppar några drag från kvarnen

Timjan några kvistar

Is

Bacon knaperstekt



Skaka alla ingredienser i en shaker med is.

Fyll ett glas med is och fyll på med den skakade drinken.

Garnera med knaperstekt bacon och några kvistar timjan.

Moscow mule:

3 cl limejuice

1 cl ingefärsshot

2 cl sockerlag

Ginger beer

Mynta

is



Tillsätt lime, ingefärsshot, mynta och sockerlag i shaker och mudla så att du får ut mycket smak från myntan.

Fyll ett glas med is och slå på ingredienserna från shakern. Toppa med gingerbeer och några kvistar mynta.

Strawbarry daiquiri:

6 Jordgubbar

3 cl limejuice

3 cl sockerlag

3 cl vatten

Is

Fyll det glas du tänker servera drinken i med is.

Slå över isen i en blender och tillsätt övriga ingrediner till blendern.

Moxa drinken slät och garnera med jordgubb och lime.

Gin Fizz:

6 cl sockerlag

3 cl citronujuice

is

tonic



Sockerlagen:

2 dl vatten

2 dl socker

1 näve enbärsskott (gärna en gren där det sitter enbär på)

1 tsk torkad koriander

0.5 tsk krossad svartpeppar.

Låt alla ingredienser koka upp och låt sedan stå och svalna.

Sila av.