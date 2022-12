Bajram: O habe hem o benzini but koshtinol

O Jasari pendza kaj osetini i kriza, ama sine roma kola so phendze mange kaj i lenge akava nane kriza. Lenge tani kriza ked isi maribe. Hem cace but roma so ale ki svedska nasle kotar o maribe odova sine cace kriza. Sa dok manuse isile so te hal so te pijel tate seja te huravel, hem krovi ko sero tegani panda saj te osetinamen sukar, phendze mange.