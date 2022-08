Behandlingsassistent erbjöd ungdomar droger i utbyte mot sex

När Sara som 18-åring var tvångsintagen på Sis ska hon och en över 30 år gammal behandlingsassistent haft en sexuell relation. Enligt Sara tog den anställde mannen med sig droger till behandlingshemmet – ett hem där barn och unga vårdas bland annat för missbruk.

Sara berättar om hur mannen flashade med vad som enligt henne var marijuana-tuggummi och hur hon bad om att få ett.

– Vad fan ska jag annars säga, jag sitter där på Sis och så kommer någon med marijuanatuggummin, säger hon.

Till Ekot säger behandlingsassistenten att han förnekar alla anklagelser som riktas mot honom.

I Sis egna Lex-Sarah anmälningar finns fler exempel på hur statligt anställda kan ha fört in droger på behandlingshem. I en utredning misstänks en anställd ha erbjudit ungdomar cigaretter, hasch och kokain och krävt att de ska utföra oralsex på honom.

Ekot har intervjuat ett tjugotal barn och unga som varit inskrivna eller fortfarande bor på Sis-hem, även de bekräftar bilden av att droger kommer in på institutioner. Ofta smugglas narkotika in av ungdomarna själva, men flera ungdomar berättar för Ekot om anställda som tagit in narkotika på behandlingshemmen.

Enligt Sis går det inte att garantera att verksamheten är fri från missförhållanden av det här slaget eftersom det är ”svårt att vet vilken bakgrund (…) all personal har”.

Michelle, som tvångsvårdats på flera Sis-institutioner som barn, berättar om hur en behandlingsassistent fick reda på att ungdomarna missbrukade Tramadol på boendet som hon vårdades på, men eftersom behandlingsassistenten ska ha haft en sexuell relation med henne så såg han mellan fingrarna och anmälde inte missbruket, säger hon.

– Han visste när det kom in droger, men han kunde ju inte säga någonting eftersom jag hade något på honom, berättar Michelle.