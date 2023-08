Bejtush: Mange hine phare te arakhav nilajski buti

Nilajeskiri buti shaj te kerolpe ko razno diferentno thana sar soj o restorantija, hotelija, ja ko skole, parkija ko arakhibe e puren, thaj but javera thana.

Buteder Komune, firme dena nilajeske buti e ternen, ama i konkurencija tani but bari. Ko mlo kontakt e tenencar cace shaj te suna kaj tano phare bute ternenge te dobinen nilajeskiri buti. Jek lendar so rodingja tano o Bejtusi, kova so panda rodela nilajeskiri buti.