Berg ska bli ett fiskeparadis för alla

Här byggs tillgängliga fiske platser under 2020-21

Lagunen i Svenstavik Anläggningen är klar men det återstår uppsättning av kantlister

Skansholmen i Åsarna. Anläggningen är klar. Kompletteringar med räcken och lister.

Hallåstjärn vid Viggesågen Anläggningen är klar

Stortjärnen i Rätan. Anläggningen är klar

Stortjärnen i Vitvattnet. Anläggningen är klar

Skottvallsvika vid Kojbyn i Rätan Anläggningen är klar

Långtjärn i Handsjön Anläggningen är klar

Hovermo-Högån. Anläggningen är klar

Höltjärn i Skålan. Anläggninge är klar

Stenholmen/Nästelströmmen Under uppförande och klar 2021

Häggsåssjön i Gräftåvallen Under uppförande klar 2021

Glensjöleden Under uppförande och klar 2021

Gruckarna i Torsborg, beräknas vara klar till sommaren 2021

Skålans naturcamping o bad, beräknas vara klar våren 2021

Rörösjön skall projekteras och beräknas vara klar 2021

Hoverbergs båthamn Strandgården och Kristofferudden. Området projekteras klart 2021