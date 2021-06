Bergman Island har chans på Guldpalmen i Cannes

Filmer som tävlar om Guldpalmen 2021

A Hero regi: Asghar Farhadi (Iran)

Ahed's Knee regi: Nadav Lapid (Israel, Frankrike)

Annette regi: Leos Carax (Frankrike, Tyskland, Beligen)

Benedetta regi: Paul Verhoeven (Frankrike, Nederländerna)

Bergman Island regi: Mia Hansen-Løve (Brasilien, Frankrike, Tyskland, Mexiko, Sverige)

Casablanca Beats regi: Nabil Ayouch (Marocco, Frankrike)

Kupé nr 6 regi: Juho Kuosmanen (Finland, Ryssland)

Drive My Car regi: Ryusuke Hamaguchi (Japan)

Flag Day regi: Sean Penn (USA)

La fracture regi: Catherine Corsini (Frankrike)

France regi: Bruno Dumont (Frankrike, Italien, Tyskland, Belgien)

The French Dispatch regi: Wes Anderson (USA)

Lingui regi: Mahamat Saleh Haroun (Belgien, Tchad, Frankrike, Tyskland)

Memoria regi: Apichatpong Weerasethakul (Colombia, Frankrike, Tyskland, Mexiko, Thailand, Storbritannien)

Nitram regi: Justin Kurzel (Australien)

Paris, 13th District regi Jacques Audiard (Frankrike)

Petrov's Flu regi: Kirill Serebrennikov (Ryssland, Tyskland, Frankrike Schweiz)

Red Rocket regi: Sean Baker (USA)

The Restless regi: Joachim Lafosse (Belgien)

The Story of My Wife regi: Ildikó Enyedi (Ungern, Frankrike, Tyskland, Italien)

Three Floors regi: Nanni Moretti (Italien, Frankrike)

Titane regi: Julia Ducournau (Belgien, Frankrike)

Tout s'est bien passé regi: François Ozon (Frankrike)

Världens värsta människa regi: Joachim Trier (Norge, Sverige, Frankrike)

