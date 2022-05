Biden:”Shukar avilen ani odrambeno aliansa”

Jekh dive palo odoljeste so e Svedia thaj e Finladija mekhlja pi mangin te djal ano Nato e Statsminister Magdalena Andersson thaj e Finladijako presidenti Sauli Niniistö djelje ko Amerikake kaj so resljepe e president Joe Biden.

O Biden vacerdja so akala duj phuvja e Svedia thaj e Finladija shaj but te den aso nato Nato thaj so adjiceri so e Amerikako kongresi sigate ka priznaini akalje duje phuvjengi mangin aso Natoso mebripe.