Bil körde in i mitträcke utanför Katrineholm

En trafikolycka inträffade i närheten av Sågmon utanför Katrineholm under söndagskvällen och orsakade stopp i trafiken ppå riksväg 57.

En personbil körde in i mitträcket och föraren kontrollerades av ambulanspersonal. Trafiken var avstängd i riktning mot Flen en ca en halvtimme.

Olyckan var bara ett exempel på olyckor i Sörmland under söndagen då vägarna var mycket hala på grund av snöfallet och temperaturen. Flera bilar körde in i mitträcken under söndagen.