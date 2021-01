Biljetter säljs trots oklart läge för sommarfestivalerna

– Vi planerar för att alla festivaler som vi har gått ut med ska kunna genomföras och det är vår förhoppning. Men den viktigaste faktorn är ju såklart att vaccinationstakten håller och vi får ner smittspridningen, säger Anna Sjölund, konsert- och festivalchef på Live Nation.

Live Nation står bakom festivalerna Lollapalooza, Summerburst, Way out West och Sweden Rock som normalt lockar flera hundra tusen besökare varje år. På grund av pandemin är det oklart hur och om festivalerna kommer att genomföras i år, men det har inte hindrat festivalarrangören från att sälja biljetter och Sweden Rock är redan slutsålt. Man har också redan bokat mer än 150 artister till alla sina festivaler, och då är inte artisterna till Way out West – som ännu inte släppts – inräknade.

Och Live Nation är inte den enda festivalarrangören som har höga förhoppningar inför sommaren. I Malmö säljer man biljetter till festivalen Big Slap. Även Dansveckan, Uppsala Reggae Festival, PLX i Tjärö och Kirunafestivalen hoppas kunna genomföra sina evenemang i år, men avvaktar med att börja sälja biljetter. Än vet man ju inte hur smittläget kommer att vara.

Så vad händer om man köper en biljett och festivalen inte blir av?

– Köper man en biljett nu och förutsättningarna inte skulle finnas för att genomföra en festival, då kommer man få pengarna tillbaka, eller välja att föra över det till året därefter, förklarar Anna Sjölund på Live Nation.

För den som är festivalsugen finns det ändå några saker man kan tänka på, och hur man väljer att betala för biljetten är en av dem.

– Kreditbetalning är ju ett extra skydd för dig som konsument. Om nånting händer som gör att arrangören inte kan eller vill återbetala har du ett extra skydd genom att du kan ställa kraven på återbetalning till kreditgivaren, säger Bo Lång, konsumentvägledare på Konsumentverket.