"Bilkamerorna hot mot vårt privatlivsskydd"

Chamberlain har doktorerat i personuppgiftsskydd och privatlivsskydd. Hon menar att när bilarna av märket Tesla, den enda biltillverkaren som i nuläget använder kameror på det här sättet, filmar på allmänna platser så saknas i regel giltiga skäl till att samla in personuppgifter.



– Den här typen av filmning strider ju mot regleringen, säger Johanna Chamberlain.



Bilarna kan spela in var som helst och även filma in på privata tomter eller kring särskilt känsliga platser som kan avslöja människors hälsa, sexuella läggning eller etnicitet och då är lagen ännu strängare menar hon.



– Du kommer inte att kunna ha en giltig rättslig grund när du filmar den typen av uppgifter.

Tanken med kamerorna är enligt biltillverkaren att minska skadegörelse och stöld av bilarna och Telsa poängterar i ett mail till programmet Kaliber att all lagring sker lokalt i bilen och förs inte vidare någon annanstans samt att det är upp till ägaren att hålla reda på vilka regler som gäller. Huruvida deras kameror strider mot GDPR kommenterar de inte.

"Hänger ihop med andra demokratiska värden"

Just nu utreds det här av Integritetsskyddsmyndigheten och om det stämmer att filmerna enbart lagras lokalt så blir varje enskild bilägare av informationen personuppgiftsansvarig och det ansvaret tror inte Johanna Chamberlain att gemene man kan ta.



– Det är väldigt många skyldigheter som blir aktuella för den som är personuppgiftsansvarig och det känner nog inte de flesta privatpersoner till.



Chamberlain menar att även om den här tekniken skulle kunna medverka till att t ex klara upp brott så blir intresset av brottsbevakning för privatpersoner spekulativt och räcker inte som rättslig grund för att behandla personuppgifter genom filmning. Hon menar att det handlar om att skydda vår personliga integritet.



– Det hänger ihop med andra viktiga demokratiska värden.



På vilket sätt hämmas det av att vi ändrar gränserna i den personliga integriteten?



– Jo, om du känner dig övervakad då kommer du inte tänka lika fritt längre. Du behöver den här privata sfären, säger Johanna Chamberlain.