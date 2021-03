Film om Billie Eilish skildrar både framgång och psykisk ohälsa

Nu släpps en dokumentärfilm om den amerikanska artisten Billie Eilish.

Filmen följer hennes resa från att hon släpper sitt debutalbum till att hon ett år senare kammar hem fem Grammys.

Men dokumentären skildrar även psykisk ohälsa och Billie Eilish är öppen med sina egna problem.

Dokumentären ”Billie Eilish: The world's a little blurry” visas på Apple TV plus.

⇒ Här fanet Irma Holmberg berätta om en ny sida av Billie Eilish som visas i dokuemntären, i inslaget ovan.