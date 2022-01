Billigare månadskort med Din Tur och Norrtåg i Västernorrland

Länskortet under 30-dagar i hela länet både med buss och Norrtåg sänks från 2361 kronor till 1550 kronor per månad, en sänkning med 811 kronor. Även kommunkortet sänks från 1824 kronor (Timrå 1180 kronor) till 1150 kronor per månad, en sänkning med 674 kronor.