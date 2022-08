Blekingenörden satt bänkad framför nya "Game of Thrones"-spinoffen: Drakar är alltid lockande

Efter att den populära och påkostade serien Game of Thrones gick i mål 2019 så är det nu premiär för House of the dragon. Serien utspelar sig hundra år före händelserna i Game of Thrones, och när första avsnittet släpptes i USA under söndagen så beskrivs den som streamingtjänsten HBO:s största premiär någonsin, med nästan tio miljoner tittare.