Det är onsdag den 15 september 2021. Två män i 20-års åldern åker från stadsdelen Skäggetorp till grannområdet Ryd. Båda är klädda i skyddsväst och känns dessutom igen direkt av områdespolis på plats i Ryds Centrum, som påtalar att de väcker oro när de går klädda i skyddsväst. Något duon då skämtar bort med att de bytt stadsdel.



Syftet med besöket i grannområdet ska ha varit att den träffa en gammal bekant till den ene mannen. Trion går för att röka hasch i sällskap med ytterligare en fjärde man. Plötsligt kommer en femte man förbi på en svart damcykel och avlossar två skott mot huvudet mot en av männen från Skäggetorp.



Mirakulöst nog så går en kula genom båda kinderna på offret och duon från Skäggetorp lyckas fly till Ryds Centrum där polis finns på plats. Under några minuter får SOS-alarm in flera samtal om skottlossningen från personer i området. Och polisen har redan under kvällen signalement som pekar mot den trio som nu åtalas.



Ett vittne som hörde av sig till polisen berättar:

- Jag hörde skott och såg några personer springa, tre stycken såg jag. Jag ringde in så fort vi hade kommit in i lägenheten igen.



Händelserna direkt efter skjutningen dokumenteras delvis av vittnen och övervakningskameror. Och Polisen har gjort en grundlig utredning där över 200 vittnen har hörts. Man har säkrat patroner och hylsor, men inget vapen.



Kammaråklagare Emma Högström har också en videofilm från ett vittne direkt efter skottlossningen. Och från mobiltelefoner från de inblandade har man kunnat utläsa att parterna sparat på material som berör några av övriga dödskjutningarna i Linköping.



- Det vi har kunnat se under den här utredningen det är att de personer som är inblandade i den här gärningen, de kan kopplas till kriminella grupperingar, säger Högström



Vare sig offret eller de åtalade har varit särskilt talföra i utredningen. De åtalade säger ingenting och den misstänkta skytten har valt att inte besvara några frågor alls. Samtliga åtalade nekar dock till brott.



Rättegången pågår i Linköping tingsrätts säkerhetssal under tiden 1 januari till den 18 januari.