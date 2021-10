Blodvite vid bråk i bostad – man blev biten i örat

I Strömsund ska en man ha blivit misshandlad av en okänd person på hemväg från en fest.

Ambulans kallades ut i bägge de här fallen, men det räckte med omplåstring på plats.

I Östersund kontaktade en man i 40-årsåldern polisen, då han, i centrala stan, ska ha kommit i dispyt med tre yngre män, i 20-årsåldern, som tog hans elcykel och försvann. Anmälan om vad som rubriceras som rån är skriven.

I Östersund var det också, vid 2-tiden, slagsmål mellan två män på en restaurang, vilket också resulterat i en misshandelsanmälan. Ingen behövde föras till vård.

8 berusade personer har under natten varit omhändertagna för tillnyktring hos polisen i länet, vilket polisen betecknar som ungefär i nivå med en ordinär lördagkväll, före pandemin.

En av de fylleriomhändertagna ska efter midnatt ha varit in på en villatomt i trakten av Krokom och där ryckt i dörren till huset och sedan tagit sig in i en bil på gården.

Mannen har att se fram mot ytterligare förhör, som misstänkt för försök till inbrottsstöld och försök till bilstöld.