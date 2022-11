Bob Dylan vägrar låta läsaren komma undan i "Låtskrivarkonsten"

Allt från London Calling med The Clash till Your Cheating Heart av Hank Williams synas i sömmarna när Bob Dylan riktat blicken mot musikhistorien.

Country-, rock n roll-, soul- och bluegrass-klassiker ryms bland de 66 musikaliska nedslagen.

Men att stirra sig blind på vilka genrer och epoker som slåss om utrymmet är ganska långt från bokens poäng.

Man får istället intrycket av att Dylan – genom sångerna han mestadels älskar – metodiskt försökt avslöja mänsklighetens hemliga skrymslen och vrår.

För honom är låtarna speglar. Något att stirra in i för att se oss själva stirra tillbaka. Ibland med varma leenden, ibland med tårar rullande längs kinden.

Han vänder sig ofta direkt mot läsaren.

Texten om den italienska klassikern Volare börjar med orden: "Du är överlycklig". Medan i Ruby Are You Mad? av the Osborne Brothers, menar han att den som läser sitter i skuggan och är svårimponerad.

Han vill att vi ska leva oss in i musiken, tillåter oss inte att bara iaktta på håll.

Visst, bokens färgglada coffeetable-design och en insida fullpepprad av foton och krimskrams känns tafflig och ovärdig. Och Dylans tendens att mestadels måla fram kvinnor som objekt för manliga fantasier blir snabbt tröttsam.

Men vid sista sidan sitter jag ändå bara och skakar på huvudet. Finns den här boken?

Tacksam över att en av världens starkaste låtskrivare fortfarande brinner så här starkt för text och musik.