Bodil Hansson har lämnat in en polisanmälan mot förre vd:n i Skifu

Bodil Hansson, socialdemokratiskt kommunalråd i Sundsvall lämnade under fredagen in en polisanmälan gällande de påtryckningar hon anser att förre vd:n i fastighetsbolaget Skifu utsatt henne för, uppgiften bekräftas av Niklas Säwén, vice ordförande i kommunstyrelsen, som under Bodil Hanssons sjukskrivning sköter hennes jobb.