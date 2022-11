"Bones and all" – en film att svälja med hull och hår eller låta bli

Titel: Bones and all

Regi: Luca Guadagnino

I rollerna: Taylor Russel, Timothée Chalamet, Mark Rylance, Chloê Sevigny

Ses på: Bio

Betyg: 4 på betygsskalan 0-5

När Maren träffar Lee i en mataffär känner hon på lukten att han är som hon. En kannibal. De är två missanpassade unga tvillingsjälar med en obändig drift att äta andra människor. I varandra kan de spegla sina inre odjur, men odlar också sina ömma mänskliga sidor.

Filmen använder kannibalismen som en metafor för utanförskap och en allt konsumerande kärlek. Den går rakt in i de sociala konsekvenserna av att ha en hunger efter sin nästa. För vem kan stå ut med att ha ett barn – eller vara vän till någon – som inte bara bits utan också tuggar och sväljer.

Luca Guadagnino har skalat rent den här minst sagt magstarka kärleksberättelsen från allt fantasybråte. Här finns inga övernaturliga krafter. Kannibalerna i Maren och Lees konservativa 80-tals-USA är rastlösa seriemördare som drar runt mellan fattiga förorter och dammiga bensinstationer i jakt på nästa kick.

Bones and all är all blodig skräck till trots en roadmovie i stil med "Wild at Heart" och "Det grymma landet". Men även om Luca Guadagnino influeras av andra verk, har han sin omisskännliga stil. Skådespeleriet ser realistiskt ut men har en bisarr komisk underton. Ljudatmosfären är ondskefullt romantisk som en låt av Joy Division. Fotot är signerat det belarusiske underbarnet Arseni Khachaturan och går sömlöst mellan finstämt kärleksbegär och rå aptit på människokött.

Bones and all är ingen perfekt film. Mot slutet har kannibalmetaforen förlorat sin kraft och kvar är mest äckel. Men det är en sån film man antingen måste sluka med hull och hår eller helt avstå ifrån. Precis min smak.