Bostadsbyggandet har ökat kraftigt – men nu börjar takten bromsa in

Enligt nya preliminära siffror från Statistiska centralbyrån påbörjades det byggen av totalt 46 000 nya bostäder under årets första nio månader. Det är en ökning med 17 procent jämfört med samma period ifjol.

Men den stora ökningen skedde under de första två kvartalen, sedan tycks takten ha bromsat in. Något som kan bero på att det varit svårt för byggarna att få tag i råvaror som stål och trä, samtidigt som de blivit dyrare att köpa in.