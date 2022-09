Den 18-årige bowlingtalangen Robin Ilhammar från Gamleby har storspelat vid junior-EM i franska Wittelsheim. På torsdagen kammade han hem två guldmedaljer.

Dels vann han singelklassen efter att ha besegrat finländaren Jani Soukka i finalen, dels gjorde hans starka prestationer under turneringen även att det blev guld i All Event, där man räknar in totalpoängen från 18 serier.

Ilhammar har också två silver från dubbel och fyrmanna.